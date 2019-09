video Condividi | Red 13:24 Un uomo è stato trovato privo di vita in un appartamento in Via Sant´Agostino, ad Alghero. Sul posto, i Carabinieri e la Scientifica per le indagini del caso Cadavere in casa: tragedia a Sant’Agostino



ALGHERO - Un uomo è stato trovato privo di vita in un appartamento in Via Sant'Agostino, ad Alghero. A chiamare i soccorsi è stato il fratello della vittima, coabitante nel piccola appartamento al piano terra. Sul posto, i Carabinieri e la Scientifica per le indagini del caso.



