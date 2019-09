Condividi | A.S. 10:30 La manifestazione si svolgerà in concomitanza con l’8ª edizione di Exponeusu, la fiera delle attività produttive e commerciali di Marrubiu. Appuntamento fissato per Sabato 28 Settembre dalle ore 18.00 e domenica 29 Settembre, Parco di Zuradili – Marrubiu. L’ingresso alla manifestazione è gratuito Al Monte Arci arriva il BeerBQ Festival



ORISTANO - Sabato 28 e domenica 29 Settembre 2019 arriva a Marrubiu la prima edizione di Zuradili – Sardinia BeerBQ Festival, evento unico nel suo genere dedicato agli amanti del barbecue e delle birre artigianali sarde. La manifestazione promossa da "Le Strade della Birra" e dalla Consulta delle Attività Produttive Marrubiu si svolgerà ai piedi del Monte Arci nella splendida cornice del Parco di Zuradili e vedrà protagonisti 8 birrifici e beerfirm, oltre 50 birre artigianali e 5 BBQ Team provenienti da tutta l’isola.



I birrifici: Tholos Brewery e Brewpub Trulla da Nuoro, Terrantiga da San Sperate, Harvest Sardinian Craft Beer da Settimo San Pietro, BAM – Birrificio Artigianale Mogorese da Mogoro, La Volpe e il Luppolo da Simaxis, Marduk Brewery da Irgoli infine Brew Bay Beer da Quartu Sant’Elena. I BBQ Team: Ferro Fumante, unico smoke truck in Sardegna, Brebeiburger Street Food, Is Arrostidorisi di Arborea infine Ellusu e Salsamenteria da Cagliari.



Grande spazio agli approfondimenti culturali, previsto infatti per domenica 29 alle ore 12.15 un laboratorio sulle tecniche di cottura più rappresentative del BBQ americano, curato dall’Associazione Shardana BBQ Team. Cotture dirette, indirette, low & slow ed affumicature saranno le tecniche protagoniste di questo evento con dimostrazioni pratiche e assaggio di tre preparazioni realizzate abbinate a altrettante birre artigianali dei birrifici presenti al festival.



