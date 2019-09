video Condividi | Red 10:35 Nel mese di ottobre l´azienda "EcommerceAgency" di Giovanni Pinna organizza la 12esima edizione in aula del corso per titolari d´impresa dedicato a Facebook, Instagram e il social media marketing per chi ha un´impresa Social media marketing: corsi ad Alghero



ALGHERO - Ad ottobre ritorna nella città di Alghero il corso di social media marketing organizzato dall'EcommerceAgency.it di Giovanni Pinna, giunto alla 12esima edizione in aula e scelto da oltre 2mila studenti in tutta Europa. Oggi, nove italiani su dieci utilizzano internet e di questi, 35milioni sono attivi sui social network (il 59percento della popolazione totale). YouTube, Facebook ed Instagram risultano i social più utilizzati in Italia e (con il motore di ricerca Google) sono tra i migliori luoghi nei quali comunicare con i potenziali clienti della propria azienda. Per questo, oggi diventa fondamentale saper gestire al meglio questi canali.



Venerdì 11 e sabato 12 ottobre, si terranno ad Alghero sedici ore di formazione teorico-pratica per imparare concretamente ad utilizzare Facebook, Instagram ed i principali social network per promuovere la tua attività, comunicare efficacemente, acquisire e fidelizzare nuovi clienti. Durante il corso verrà condiviso l'innovativo metodo di gestione studiato negli anni dal docente. Un metodo che insegnerà a gestire in autonomia i propri canali social impiegando poche ore al mese; creare ed ottimizzare le Facebook Ads su Facebook e su Instagram; scegliere i social più adatti e comprendere che fasi poter delegare. Ed ancora, tante tecniche e strumenti per risparmiare tempo e massimizzare il risultato.



Il corso è tenuto dal dottor Giovanni Pinna, social media manager e digital marketing manager con dodici anni di esperienza nel settore ed una laurea in Economia e management. Pinna, lavora come formatore e consulente per aiutare piccole-medie imprese e liberi professionisti a sfruttare al meglio il web per ottenere risultati concreti e misurabili. Una classe a numero chiuso di alta formazione rivolta in particolare ad imprenditori, aspiranti imprenditori, marketing manager e liberi professionisti che vogliano sfruttare al meglio i social media. Il corso avrà luogo nella sede dell'azienda, in Via Giovanni XXIII 27, ad Alghero. L'iscrizione è a pagamento e, per massimizzare l'apprendimento, i posti sono limitati.



Per maggiori dettagli e per iscrizioni al corso è possibile accedere al sito web dell'organizzatore cliccando all'indirizzo



Nella foto: Giovanni Pinna

o contattare il servizio clienti via e-mail info@ecommerceagency.it o via telefono/Whatsapp al numero 340/0055565. Inoltre, per chi non potesse partecipare in queste date, durante tutto l'anno "EcommerceAgency.it" organizza corsi personalizzati di digital marketing e social media marketing su prenotazione. Questi possono essere frequentati in aula nella sede dell'azienda ad Alghero, nella sede del cliente o da remoto, via Skype. In questo caso, il cliente può scegliere e personalizzare gli orari di frequenza delle lezioni ed i contenuti oggetto del corso. Insomma, un appuntamento formativo da non perdere.