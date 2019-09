Condividi | S.O. 16:20 Nella piazza del Mercato mercoledì e giovedì sventoleranno le bandiere per ascoltare proposte, segnalazioni e suggerimenti. Parte il tour cittadino tra i quartieri algheresi Sinistra in piazza alla Pietraia



ALGHERO - Riprende l'attività politica dei singoli partiti ad Alghero. Così dopo le iniziative estive a sostegno della proposta di legge sui beni comuni, con l'arrivo dell'autunno "Sinistra In Comune" scende di nuovo in piazza.



In questo caso l'obbiettivo è incontrare i concittadini in un tour tra i quartieri algheresi. Si partirà dalla Pietraia, un quartiere esteso e molto popolato, spesso al centro di svariati problemi.



I militanti della Civica "Sinistra in Comune" che ad Alghero esprime il consigliere comunale Valdo Di Nolfo ma hanno avviato un articolato processo di radicamento sociale che coinvolge giovani e imprenditori, saranno presenti mercoledì 25 e giovedì 26 (dalle ore 18) nella piazza del Mercato.