Lo Yacht club Alghero, dopo una brillante stagione estiva, dove la scuola vela ha raggiunto numeri straordinari, ritorna nel mondo delle regate d´altura con la regata organizzata con il patrocinio del Consorzio del porto di Alghero, in programma domenica Ad Alghero la Regata Corallium rubrum



ALGHERO - Lo Yacht club Alghero, dopo una brillante stagione estiva, dove la scuola vela ha raggiunto numeri straordinari, ritorna nel mondo delle regate d'altura con la regata “Corallium rubrum”. La manifestazione, organizzata dallo Yca e patrocinata dal Consorzio del porto di Alghero, è in programma domenica 29 settembre.



Potranno partecipare tutte le imbarcazioni a vela dai 7metri in su. Prevista la partecipazioni dei numerosi armatori dei club nautici cittadini, come la Lega navale italiana, il Circolo del mare ed il Maci.



Le preiscrizioni potranno pervenire via e-mail, all'indirizzo web yachtclubalghero@gmail.com, oppure in segreteria, durante gli orari d'ufficio, non oltre sabato 28. La partenza della regata è prevista, come da bando, alle 12 di domenica.