Condividi | Red 9:33 Venerdì 4 ottobre, il Museo Casa Manno ospiterà l´incontro con Federico Bacco, autore del libro “Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale” (Giappichelli, 2018) Itinerari di diritto penale ad Alghero



ALGHERO - Museo Casa Manno, Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e Libera associazione di studi giuridici “Tiberiade” organizzano un incontro con Federico Bacco, autore del libro “Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale” (Giappichelli, 2018). L'evento, gratuito ed accreditato dall'Ordine forense di Sassari, si terrà venerdì 4 ottobre, con inizio alle 15.30, nella Biblioteca comunale “Rafael Sari” di Alghero, in Piazza Molo 2, nel Complesso Santa Chiara. La partecipazione darà diritto a crediti formativi per Diritto penale.



La giornata inizierà alle 15.30, con la registrazione dei partecipanti, mentre i lavori, introdotti e coordinati da Salvatore Deriu (avvocato del Foro di Sassari e presidente della Libera associazione Tiberiade), si terranno dalle 16 alle 18. Previsti gli interventi di Mauro Porcu (giornalista, scrittore e direttore di Museo “Casa Manno”), Gian Paolo Demuro (ordinario di Diritto penale. direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e vicedirettore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi di Sassari), Giuseppe Conti (avvocato del Foro di Sassari e presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Sassari) e Marco Palmieri (avvocato del Foro di Sassari e presidente della Camera penale).



Visto il numero chiuso alla partecipazione (massimo settanta posti), ecco i termini per l'invio delle istanze di iscrizione da parte degli avvocati (per l'ottenimento dei crediti formativi obbligatori): presentazione delle istanze entro e non oltre mercoledì 2 ottobre. L'accoglimento delle richieste di partecipazione verrà sospeso al raggiungimento del 70esimo partecipante; le richieste di iscrizione vanno inoltrate via e-mail all'indirizzo web infomuseocasamanno@gmail.com. Per ulteriori informazioni, si possono contattare gli avvocati Salvatore Deriu (telefono 392/18600009, e-mail avv.salvatore.deriu@gmail.com) o Paola Serra (studio@studiolegaleassociatoserra.it). L'incontro ha il patrocinio e la collaborazione di “Casa Manno”, museo di Alghero, Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”, Libera Associazione di studi giuridici “Tiberiade”, Ordine degli avvocati di Sassari, Camera penale, Dipartimento di Giurisprudenza Uni Sassari, Scuola di specializzazione per le professioni legali Uni Sassari e la Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero. Commenti ALGHERO - Museo Casa Manno, Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e Libera associazione di studi giuridici “Tiberiade” organizzano un incontro con Federico Bacco, autore del libro “Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale” (Giappichelli, 2018). L'evento, gratuito ed accreditato dall'Ordine forense di Sassari, si terrà venerdì 4 ottobre, con inizio alle 15.30, nella Biblioteca comunale “Rafael Sari” di Alghero, in Piazza Molo 2, nel Complesso Santa Chiara. La partecipazione darà diritto a crediti formativi per Diritto penale.La giornata inizierà alle 15.30, con la registrazione dei partecipanti, mentre i lavori, introdotti e coordinati da Salvatore Deriu (avvocato del Foro di Sassari e presidente della Libera associazione Tiberiade), si terranno dalle 16 alle 18. Previsti gli interventi di Mauro Porcu (giornalista, scrittore e direttore di Museo “Casa Manno”), Gian Paolo Demuro (ordinario di Diritto penale. direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e vicedirettore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi di Sassari), Giuseppe Conti (avvocato del Foro di Sassari e presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Sassari) e Marco Palmieri (avvocato del Foro di Sassari e presidente della Camera penale).Visto il numero chiuso alla partecipazione (massimo settanta posti), ecco i termini per l'invio delle istanze di iscrizione da parte degli avvocati (per l'ottenimento dei crediti formativi obbligatori): presentazione delle istanze entro e non oltre mercoledì 2 ottobre. L'accoglimento delle richieste di partecipazione verrà sospeso al raggiungimento del 70esimo partecipante; le richieste di iscrizione vanno inoltrate via e-mail all'indirizzo web infomuseocasamanno@gmail.com. Per ulteriori informazioni, si possono contattare gli avvocati Salvatore Deriu (telefono 392/18600009, e-mail avv.salvatore.deriu@gmail.com) o Paola Serra (studio@studiolegaleassociatoserra.it). L'incontro ha il patrocinio e la collaborazione di “Casa Manno”, museo di Alghero, Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”, Libera Associazione di studi giuridici “Tiberiade”, Ordine degli avvocati di Sassari, Camera penale, Dipartimento di Giurisprudenza Uni Sassari, Scuola di specializzazione per le professioni legali Uni Sassari e la Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero.