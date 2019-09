Condividi | Red 14:42 Sabato mattina, Lo Quarter ospiterà la prima edizione del “Laboratorio di Arte libera”, un evento interamente dedicato ai bambini di età compresa tra i due ed i cinque anni, dove l’arte si sperimenta attraverso il gioco, la libera espressione delle emozioni e la co-creazione Arte libera: evento bimbi ad Alghero



ALGHERO - Sabato 28 settembre, dalle 11, Lo Quarter, ad Alghero, ospiterà la prima edizione del “Laboratorio di Arte libera”, un evento interamente dedicato ai bambini di età compresa tra i due ed i cinque anni, dove l’arte si sperimenta attraverso il gioco, la libera espressione delle emozioni e la co-creazione. L’evento è ideato e diretto dalla maestra Eugenia, della Scuola dell’Infanzia Sant’Anna (Terzo Istituto comprensivo Alghero), con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo n.3 e della Libreria “Il Labirinto”.



Il metodo è ispirato dalla lettura e dai seminari internazionali di Hervé Tullet, autore di più di ottanta libri per bambini e promotore di una metodologia di apprendimento dove l’arte diventa un “mezzo” e non un fine, e dove il gioco, la sorpresa e la libertà di espressione sono gli ingredienti fondamentali per sperimentarla e sperimentarci, crescendo in noi stessi e nelle relazioni con gli altri. I piccoli partecipanti, accompagnati dai genitori e coadiuvati da Eugenia e dal suo piccolo grande Staff, saranno stimolati a vivere un’esperienza collettiva di creazione artistica in movimento, dove il “fatto male” non esiste.



Anzi, ogni evento fortuito, una macchia di colore, un segno sul foglio, sono solo l'inizio di un nuovo atto creativo, una nuova prospettiva, una nuova sperimentazione; il risultato è l'opera a più mani generata dall'energia collettiva degli artisti più collaborativi e liberi che ci possano essere: i bambini. Le opere prodotte saranno esposte all'interno della Scuola dell'Infanzia Sant'Anna. Le iscrizioni sono attualmente chiuse, ma considerato il successo delle adesioni registrate, nuovi laboratori entro il 2019 sono già previsti, con un'edizione speciale in versione "big" per adulti.