Venerdì scorso la presentazione del libro "In vino veritas", edito da Carlo Delfino, sulla storia della Sella&Mosca, a partire dal 1899 fino ai giorni nostri. La firma è dei due dirigenti aziendali, Mario Consorte e Nino Monti, memoria storica di un´intrapresa di successo e prestigio per Alghero e la Sardegna. Su Alguer.it le immagini della presentazione alla serata svoltasi nel Chiostro di San Francesco, a cura di Pasquale Porcu.