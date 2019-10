Condividi | A.S. 12:27 Le associazioni devono comunicare all’ufficio, situato al piano terra del palazzo comunale, la disponibilità a svolgere esibizioni dimostrative e ad usufruire, eventualmente, di spazi negli stand per promuovere le proprie attività Porto Torres: Giornata sport, adesioni entro 4 ottobre



ALGHERO - Le società sportive di Porto Torres hanno tempo sino al 4 ottobre per aderire alla "Giornata dello Sport", in programma a Porto Torres il 12 ottobre. Le associazioni devono comunicare all'ufficio, situato al piano terra del palazzo comunale, la disponibilità a svolgere esibizioni dimostrative e ad usufruire, eventualmente, di spazi negli stand per promuovere le proprie attività. L'assessorato comunale invita, inoltre, le associazioni a comunicare anche i nominativi degli atleti più meritevoli che saranno premiati durante la manifestazione.