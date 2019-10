Condividi | Red 19:00 Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’annualità 2019 degli aventi diritto al contributo di cui al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione Contributi affitti ad Alghero: graduatoria



ALGHERO – E' stato pubblicato sull'Albo pretorio on-line del Comune di Alghero la graduatoria provvisoria per l'annualità 2019 degli aventi diritto al contributo di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, L.431/98, ed il relativo elenco delle istanze ammesse, ammesse con riserva ed escluse. A renderlo noto è il Settore comunale Qualità della vita. Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate negli Uffici dei Servizi sociali entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa, secondo quanto stabilito all'art.5 del bando. La graduatoria ed il modello per le opposizioni sono disponibili in Comune.