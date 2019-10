video Condividi | Cor 18:18 Alghero in girotondo per Rachele



Le famiglie algheresi si stringono alla piccola e sfortunata bimba che combatte contro il cancro. Il Parco Tarragona si colora a festa in una gara di solidarietà. All´evento, inserito nell´Alguer Family Festival, concorrono nell´organizzazione diverse associazioni locali e molti volontari. Le immagini sul Quotidiano di Alghero Commenti Le famiglie algheresi si stringono alla piccola e sfortunata bimba che combatte contro il cancro. Il Parco Tarragona si colora a festa in una gara di solidarietà. All´evento, inserito nell´Alguer Family Festival, concorrono nell´organizzazione diverse associazioni locali e molti volontari. Le immagini sul • Guarda e condividi il video su Alguer.tv