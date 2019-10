Condividi | A.B. 12:05 I giallorossi di mister Fabio Cossu, dopo la sconfitta nella prima giornata, cercano il riscatto davanti ai propri tifosi. Domani sera, al Pala Corbia, la compagine algherese ospiterà il San Sebastiano Ussana nel match valido per la seconda giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 Futsal Alghero prepara l’esordio in casa



ALGHERO - La Futsal Alghero è pronta all’esordio casalingo in C1. Domani, sabato 5 ottobre, alle 20, la squadra allenata da Fabio Cossu ospiterà il San Sebastiano Ussana al “PalaCorbia”, in Via Pacinotti, nel match valido per la seconda giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5.



Si tratta sostanzialmente di un replay della finale play-off di C2 disputata a maggio. Allora, ad Oristano, la spuntò la formazione campidanese. Ora, le due squadre si ritroveranno avversarie, da matricole, nel massimo campionato regionale. L’esordio dei giallorossi in C1 non è stato dei migliori, con una sconfitta pesante (10-3) sul campo del Drillo’s Team. Il San Sebastiano Ussana, invece, ha pareggiato 4-4 contro l’Athena Oristano.



«Gli avversari erano sicuramente più forti, ma abbiamo fatto ben poco per impensierirli. Ho visto qualcosa di positivo nei primi 10' e nel secondo tempo, quando però il risultato era già compromesso – ha commentato l’allenatore Fabio Cossu dopo il ko di Padru – Abbiamo mancato di lucidità, travolti probabilmente dall’emozione e dalla tensione, ma la squadra saprà rialzarsi e presto. C’è ancora da sistemare qualche situazione ma a breve vedremo un altro tipo di approccio».



