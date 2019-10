Condividi | Red 12:07 Domani, dalle 10 alle 18, la Piazza de Lo Quarter, per l´Alguer family festival, sarà animata con gonfiabili, trucca bimbi, Batman, Bing, Minnie, Topolino, SuperMario, Lol, spettacoli di bolle e di magia e tante altre attrazioni E´ tempo di aBacadabra child event



ALGHERO - Dopo il successo dello scorso anno, l'Alguer family festival ripropone ai nuclei familiari l'aBacadabra child event. L'evento è curato dell'Organizzazione mondiale “Baca-Bikers against child abuse” (Motociclisti contro l'abuso sui bambini).



Domenica 6 ottobre, dalle 10 alle 18, la Piazza de Lo Quarter sarà animata con gonfiabili, trucca bimbi, Batman, Bing, Minnie, Topolino, SuperMario, Lol, spettacoli di bolle e di magia e tante altre attrazioni.



Al mercato civico, i visitatori potranno ammirare le esposizioni di creazioni artistiche, cimentarsi nei laboratori creativi e prendere parte alla mostra esperienziale di giocattoli tradizionali. Nella Torre Sulis, le famiglie potranno scoprire l'affascinante mondo degli scacchi.