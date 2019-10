Condividi | A.B. 16:28 Le algheresi, guidate in panchina da Francesco De Rosa, battono 90-74 il Su Planu nel match disputato al PalaCorbia e valido per la prima giornata del campionato regionale di serie B femminile Basket: esordio vincente per la Mercede



ALGHERO - Esordio vincente per la Mercede Alghero che, guidata in panchina da Francesco De Rosa, batte 90-74 il Su Planu nel match disputato al PalaCorbia e valido per la prima giornata del campionato regionale di serie B femminile. Sfida mai in discussione, con le padrone di casa sempre avanti nel punteggio.



Top scorer del match Tijana Mitreva, autrice di 31 punti, ben coadiuvata da Asia Kaleva con 25 e Carla Spiga con 11. Tra le ospiti, vano in doppia cifra Saba con 20, Vargiu con 17 e Piaz con 16.



MERCEDE ALGHERO-SU PLANU 90-74:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 25, Scarpa, Spiga 11, Lubrano 6, Corbia 9, Zidda, Mitreva 31, Canu 6, Monti 2, Milia, Obinu. Coach Francesco De Rosa.

SU PLANU: Febbo 2, Pirino 6, Piaz 16, Saba 20, Vargiu 17, Deiana 6, Stara 7. Coach Serra.

