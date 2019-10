Condividi | Red 13:16 La scrittrice Graziella Enna si è aggiudicata il primo premio assoluto del Premio nazionale di poesia “L´arte in versi”. Il premio, ideato e presieduto dal poeta e critico letterario jesino Lorenzo Spurio e con Michela Zanarella nelle vesti di presidente di Giuria, organizzato dall´Associazione culturale Euterpe di Jesi, è giunto all´ottava edizione Poesia a Jesi: vince Oristanese



ORISTANO - La scrittrice oristanese Graziella Enna si è aggiudicata il primo premio assoluto dell'importante competizione letteraria marchigiana del Premio nazionale di poesia “L'arte in versi”. Il premio, ideato e presieduto dal poeta e critico letterario jesino Lorenzo Spurio e con Michela Zanarella nelle vesti di presidente di Giuria, organizzato dall'Associazione culturale Euterpe di Jesi, è giunto all'ottava edizione.



Enna ha ottenuto il primo premio per la sezione critica letteraria con un saggio dal titolo “La caccia infernale in Jacopo Passavanti, Dante e Boccaccio”. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 16 novembre, nella Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni, a Jesi. Durante la serata, verrà data lettura alla poesia ed alla motivazione che la giuria ha stilato per il conferimento del Premio.



Durante la premiazione, patrocinata da Regione Marche, Assemblea legislativa della Regione Marche, Provincia di Ancona e Comuni di Jesi, Ancona e Senigallia, verrà conferito anche il Premio speciale “Alla carriera” alla poetessa, scrittrice ed antropologa brasiliana Márcia Theóphilo. Riconoscimenti “Alla memoria” verranno invece consegnati ai familiari di poeti scomparsi, la poetessa palermitana Maria Ermegilda Fuxa, il poeta salentino Salvatore Toma ed il poeta e scrittore piemontese Silvio Bellezza. Commenti ORISTANO - La scrittrice oristanese Graziella Enna si è aggiudicata il primo premio assoluto dell'importante competizione letteraria marchigiana del Premio nazionale di poesia “L'arte in versi”. Il premio, ideato e presieduto dal poeta e critico letterario jesino Lorenzo Spurio e con Michela Zanarella nelle vesti di presidente di Giuria, organizzato dall'Associazione culturale Euterpe di Jesi, è giunto all'ottava edizione.Enna ha ottenuto il primo premio per la sezione critica letteraria con un saggio dal titolo “La caccia infernale in Jacopo Passavanti, Dante e Boccaccio”. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 16 novembre, nella Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni, a Jesi. Durante la serata, verrà data lettura alla poesia ed alla motivazione che la giuria ha stilato per il conferimento del Premio.Durante la premiazione, patrocinata da Regione Marche, Assemblea legislativa della Regione Marche, Provincia di Ancona e Comuni di Jesi, Ancona e Senigallia, verrà conferito anche il Premio speciale “Alla carriera” alla poetessa, scrittrice ed antropologa brasiliana Márcia Theóphilo. Riconoscimenti “Alla memoria” verranno invece consegnati ai familiari di poeti scomparsi, la poetessa palermitana Maria Ermegilda Fuxa, il poeta salentino Salvatore Toma ed il poeta e scrittore piemontese Silvio Bellezza.