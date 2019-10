Condividi | A.S. 15:35 nella sala Filippo Canu in Corso Vittorio Emanuele II in programma giovedì prossimo la conferenza con Gianfranco Tintis, delegato regionale dell’Admo e la dottoressa Gloria Mureddu Donazione midollo osseo: kit a Porto Torres



PORTO TORRES - Si svolgerà giovedì 10 ottobre (alle ore 11. 30), nella sala Filippo Canu in Corso Vittorio Emanuele II 95 a Porto Torres, l’iniziativa programmata dall’Amministrazione Comunale insieme all’Associazione donatori midollo osseo (Admo) per sensibilizzare i giovani e le famiglie sul trapianto e sulla donazione.



All'incontro interverrà l’Assessora alle Politiche Sociali, Rosella Nuvoli. La conferenza verrà svolta da Gianfranco Tintis, delegato regionale dell’Admo e dalla dottoressa Gloria Mureddu.



Nell’occasione si potrà procedere alla tipizzazione dei nuovi donatori con i kit salivari. Previsto il supporto della sezione locale dell’Avis. All’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, parteciperanno gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori di Porto Torres. Commenti PORTO TORRES - Si svolgerà giovedì 10 ottobre (alle ore 11. 30), nella sala Filippo Canu in Corso Vittorio Emanuele II 95 a Porto Torres, l’iniziativa programmata dall’Amministrazione Comunale insieme all’Associazione donatori midollo osseo (Admo) per sensibilizzare i giovani e le famiglie sul trapianto e sulla donazione.All'incontro interverrà l’Assessora alle Politiche Sociali, Rosella Nuvoli. La conferenza verrà svolta da Gianfranco Tintis, delegato regionale dell’Admo e dalla dottoressa Gloria Mureddu.Nell’occasione si potrà procedere alla tipizzazione dei nuovi donatori con i kit salivari. Previsto il supporto della sezione locale dell’Avis. All’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, parteciperanno gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori di Porto Torres.