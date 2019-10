video Condividi | A.B. 20:00 Estate in sordina: parla Visconti

Luci e ombre per la stagione 2020



Il presidente di Federalberghi nord Sardegna, Stefano Visconti, fa il punto sulla stagione estiva appena conclusa e analizza i dati di riempimento delle strutture provinciali. Alghero si salva nei mesi più forti, buco sui periodi spalla. E per la summer 2020 si riparte da un incremento dei collegamenti Ryanair che lasciano brn sperare, ma anche dalle incognite dei colossi delle vacanze. L´intervista