Condividi | A.B. 13:21 La compagine algherese si impone nella seconda giornata del campionato di serie B femminile battendo a domicilio la New basket, in una gara mai in discussione e che ha visto le ospiti anche in vantaggio di oltre cinquanta punti Basket: la Mercede sbanca Ploaghe



ALGHERO - La Mercede sbanca Ploaghe. La compagine algherese si impone nella seconda giornata del campionato di serie B femminile battendo a domicilio la New basket, in una gara mai in discussione e che ha visto le ospiti anche in vantaggio di oltre cinquanta punti.



Top scorer del match Tijana Mitreva, autrice di 25punti, ben coadiuvata da Asia Kaleva con 20 e Giulia Canu con 11. Tra le locali, 10 punti per l'ex biancoblu Chiara Marini.



NEW BASKET PLOAGHE-MERCEDE ALGHERO 42-85:

NEW BASKET PLOAGHE: Cuccureddu 2, Mannu 5, Santoru 2, Careddu, Serra, Brozzu 3, Marini 10, Lorrai 18, Pala, Casula 2. Coach Cadoni.

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 20, Spiga 5, Lubrano, Zidda 9, Masnata 2, Mitreva 25, Canu 11, Zinchiri 2, Usai 4, Monti 1, Milia 3, Obinu 3. Coach Francesco De Rosa.

PARZIALI: 6-24, 13-41, 25-78.



Nella foto: la Mercede di scena a Ploaghe Commenti ALGHERO - La Mercede sbanca Ploaghe. La compagine algherese si impone nella seconda giornata del campionato di serie B femminile battendo a domicilio la New basket, in una gara mai in discussione e che ha visto le ospiti anche in vantaggio di oltre cinquanta punti.Top scorer del match Tijana Mitreva, autrice di 25punti, ben coadiuvata da Asia Kaleva con 20 e Giulia Canu con 11. Tra le locali, 10 punti per l'ex biancoblu Chiara Marini.NEW BASKET PLOAGHE: Cuccureddu 2, Mannu 5, Santoru 2, Careddu, Serra, Brozzu 3, Marini 10, Lorrai 18, Pala, Casula 2. Coach Cadoni.MERCEDE ALGHERO: Kaleva 20, Spiga 5, Lubrano, Zidda 9, Masnata 2, Mitreva 25, Canu 11, Zinchiri 2, Usai 4, Monti 1, Milia 3, Obinu 3. Coach Francesco De Rosa.PARZIALI: 6-24, 13-41, 25-78.Nella foto: la Mercede di scena a Ploaghe