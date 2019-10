Condividi | Red 23:04 Venerdì sera, nella sala convegni de Lo Quarter, è previsto l´incontro organizzato dall´Amministrazione comunale con i “cittadini attivi di Alghero”. Pronti nuovi progetti ed integrazioni Cittadinanza attiva: incontro con Piras



ALGHERO - Venerdì 18 ottobre, alle 17.30. nella sala convegni de Lo Quarter, ad Alghero, è in programma l'incontro organizzato dall'Amministrazione comunale per il programma “Cittadinanza attiva”. L'incontro riguarda i nuovi progetti, integrazioni, proposte e conferme sulle attività dei residenti, singoli o in associazione, che si prendono cura del bene comune.



L'assessore comunale all'Urbanistica Emiliano Piras incontrerà i partecipanti, vecchi e nuovi, per esporre il progetto che incentiva il contributo dei cittadini per la cura e la riqualificazione di aree verdi, parchi, manutenzioni varie, servizi di custodia e sorveglianza. A loro, il Comune di Alghero riconoscerà l'utilità di tale contributo sotto forma di riduzione/esenzione dei tributi comunali.



Nuove adesioni intanto si sono registrate al programma del Comune di Alghero. Sono infatti 103 i cittadini che hanno scelto di migliorare la propria città ed il benessere collettivo in cambio di uno sconto sui tributi. Ad ognuno di loro, la Tari sarà ridotta del 50percento. Nel caso in cui a svolgere servizio di volontariato siano associazioni (con sede legale ad Alghero) l’esenzione riguarderà la Tassa occupazione suolo pubblico.



