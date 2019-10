Condividi | A.B. 15:02 La Pallacanestro Trieste conquista per 59-65 al PalaSerradimigni il lunch match della quarta giornata del campionato Lba. Sfida mai chiusa e con continui controsorpassi, con il Banco di Sardegna spesso in vantaggio Dinamo ko a domicilio



SASSARI - La Pallacanestro Trieste conquista per 59-65 al PalaSerradimigni il lunch match della quarta giornata del campionato Lba contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Sfida mai chiusa e con continui controsorpassi, con il Banco di Sardegna spesso in vantaggio.



Starting five biancoblu con Bilan, Evans, Pierre, Vitali e Jerrells, Trieste risponde con Peric, Fernandez, Jones, Mitchell e Justice. Il Banco parte forte con un minibreak firmato Bilan: gli ospiti si riportano in parità con la coppia Mitchell-Jones. I padroni di casa mettono la testa avanti dalla lunetta con Vitali, Jerrells e Pierre. A sbloccare gli uomini di coach Dalmasson è l’ex Juan Fernandez (in Sardegna nel 2013), con 6punti ed un 3+1 che riporta i triestini ad un solo possesso di distanza. Il Banco ricaccia indietro gli ospiti con Evans e Spissu, il canestro di Da Ros allo scadere chiude la prima frazione sul 22-19. La bomba di Cavaliero riporta Trieste sul 22-22 in avvio di secondo quarto: reazione sassarese con McLean, Vitali e Bilan. Il Banco si porta sul +5, è ancora Fernandez ad accorciare dai 6,75. Curtis Jerrells non ci sta e sigla il reverse dell’allungo sassarese, serve l’assist per Bilan e monetizza l’antisportivo di Justice. Dopo 20’, la Dinamo conduce 35-27.



In avvio di secondo tempo, Trieste entra in campo con una faccia diversa: i biancorossi scrivono un parziale di 0-11, che sigla parità e sorpasso. Il Banco incespica in attacco, ma si sblocca con Spissu dall’arco. Le due squadre si affrontano punto a punto: i padroni di casa trovano l’allungo dalla lunetta con Evans e Pierre. McLean chiude al 30’ con il canestro del +5 biancoblu (48-43). Negli ultimi dieci minuti, Trieste prova ad accorciare le distanze con Cooke, il Banco risponde dalla lunetta con Pierre, Gentile e McLean (52-45). Gli uomini di coach Dalmasson si riportano ad un possesso con Da Ros, Elmore e Cooke. La tripla di Cavaliero punisce la difesa sassarese e vale il 54-54, con poco più di 3’ da giocare: Trieste si accende dall’arco e trova il break con Cavaliero e Jones. Timeout biancoblu: i sassaresi rientrano in campo con una faccia diversa. Canestro and one di Vitali, difesa asfissiante dall’altra parte del campo e rubata che consegna a Gentile l’appoggio del -1. Jones sfrutta il fallo di Pierre e chiude il gioco da tre punti che consegna a Trieste la partita.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-PALLACANESTRO TRIESTE 59-65:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 10, McLean 7, Bilan 11, Bucarelli, Devecchi, Evans 8, Magro, Pierre 8, Gentile 3, Vitali 7, Jerrells 5. Coach Gianmarco Pozzecco.

PALLACANESTRO TRIESTE: Coronica, Cooke 8, Peric 10, Fernandez 8, Jones 22, Strautins, Janelidze, Cavaliero 9, Da Ros 4, Mitchell 2, Elmore 2, Justice. All. Eugenio Dalmasson.

