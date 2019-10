Condividi | A.B. 19:04 I ragazzi di mister Stefano Udassi battono 3-1 l´Aprilia al Vanni Sanna di Sassari, nel match valido per la settima giornata del girone G del Campionato nazionale dilettanti. Di Virdis, Molino e Pinna le reti locali Serie D: Latte Dolce cala il tris



SASSARI – Prova positiva per il Sassari Latte Dolce, che trova la vittoria casalinga. I ragazzi di mister Stefano Udassi battono 3-1 l'Aprilia al Vanni Sanna di Sassari, nel match valido per la settima giornata del girone G del campionato di serie D. Di Virdis, Molino e Pinna le reti locali



PRIMO TEMPO. Padroni di casa in vantaggio dopo 8' di gioco: azione tutta in velocità, Giuseppe Nuvoli corre tutta la fascia sinistra e serve Francesco Virdis, che tiene il ritmo, controlla ed insacca. L’Aprilia prova a riorganizzarsi, ma si fa pericolosa solo su calcio piazzato: al 16', Oliveira ci prova dai 30 metri, ma il pallone è deviato in corner dalla barriera. Ospiti ancora pericolosi con Mattia. Alessandro Lai dice di no in tuffo ad un pericoloso traversone di Olivera. Sulla ripartenza, Esposito mette giù Nino Pinna, giallo al giocatore e punizione centrale affidata a Daniele Molino, che firma il 2-0. Ancora Molino sfiora la doppietta personale. Virdis manda sul palo ma l’arbitro stoppa per offside



SECONDO TEMPO. Greco manda in campo Corvia e Putti per Crescenzo e Lapenna. Al 49’, Lai sfodera la parata per dire no alla bella conclusione di Spano. Spiovente di Molino ad abbassarsi poco oltre la traversa. Al 61’, Montella di testa spara dritto sulla traversa. Marco Cabeccia si conferma mastino da difesa e sventa una minaccia avversaria. Al 72’, Molino tocca preciso per Pinna: il giovane attaccante di Bosa spara un missile che si insacca alle spalle di Saglietti e realizza il suo primo gol in serie D: 3-0. Cambi per il Latte Dolce: dentro Simone Patacchiola, Gigi Scanu e Paolo Palmas per Molino, Gianni e Virdis. Lai si conferma una garanzia. Espulsione per doppia ammonizione (di diffcile comprensione) per Pinna, con giallo anche per mister Udassi. Olivera realizza sotto misura la rete del 3-1 e l’Aprilia in superiorità numerica prova a rialzare la testa. Ammonito Olivera, non c’più tempo: il Latte Dolce può festeggiare.



SASSARI LATTE DOLCE–APRILIA 3-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gianni (29’st Scanu), Nuvoli, Virdis (31’st Palmas), Molino (28’st Patacchiola), Pinna. Allenatore Stefano Udassi.

APRILIA: Saglietti, Vitolo (24’st Fè), Camara, Lapenna (1’st Putti), Esposito (36’st Campagna), Mattia, Olivera, Spano, Crescenzo (1’st Corvia), Montella, Zaccaria (24’st Vespa). Allenatore Giovanni Greco.

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo.

RETI: 8’ Virdis, 30’ Molino, 27’st Pinna, 44’st Olivera.



