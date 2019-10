Condividi | Red 7:16 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha preso parte alla presentazione del programma di sviluppo dell’azienda, una delle maggiori realtà produttive dell´Isola Presentazione Arborea: Solinas punta sulla modernità



ARBOREA – Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha preso parte alla presentazione del programma di sviluppo dell’azienda Arborea, una delle maggiori realtà produttive della Sardegna. Durante l’incontro, al quale hanno preso parte i produttori ed i vertici del primo Gruppo lattiero caseario nell’Isola, si è fatto il punto sulle nuove sfide di mercato che l’azienda intende affrontare in maniera sostenibile, tracciando un percorso per la filiera in Sardegna e nel mondo negli Anni 2020-2030.



«Puntare su un sistema di allevamento moderno, che coniuga eccellenza e sostenibilità, rappresenta un valore aggiunto per la filiera lattiero casearia nell'Isola», ha spiegato Solinas, che ha anche sottolineato la positiva interazione dell'azienda nel territorio. «La Regione vuole incoraggiare questa strategia che oltre che salvaguardare l'ambiente incentiva un sistema virtuoso di raccolta e trasformazione del latte", ha concluso il presidente della Regione, che ha assicurato l'impegno della Giunta «a sostenere scelte condivise per migliorare le azioni nel comparto».