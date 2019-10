Condividi | Red 8:11 I rappresentanti dell´Unicef Italia e dell´Università degli studi di Cagliari hanno firmato oggi un accordo di collaborazione. Dal 1987, l´Unicef è impegnato con le università italiane e ha già realizzato circa cinquecento corsi universitari, coinvolgendo oltre 500mila studenti Diritti dell´Infanzia: accordo Unicef-UniCa



CAGLIARI – Oggi (lunedì), il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo ed il rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo hanno firmato un accordo di collaborazione della durata di due anni per la prosecuzione della realizzazione di un Corso universitario multidisciplinare di Educazione ai diritti, un corso di approfondimento, alla presenza, tra gli altri, della presidente del Comitato Unicef di Cagliari Orsola Apice. «Per avere un cambiamento concreto e positivo per il futuro dei nostri figli, dobbiamo lavorare immersi nel tessuto della nostra società, con le istituzioni, il mondo della cultura, del lavoro, le scuole, le università. Dal 1987, siamo impegnati con le università, realizzando circa 500 Corsi universitari Unicef e coinvolgendo più di 500mila studenti in tutta Italia, molti dei quali hanno scelto di intraprendere professioni legate alla cooperazione, ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla formazione delle giovani generazioni - ha dichiarato Samengo – Ogg,i la firma di questo protocollo (nell'anno in cui celebriamo i trent'anni della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) rappresenta un'azione concreta per ribadire il nostro impegno a favore di tutti i bambini, in Italia e nel mondo. Proprio in quest'ottica, vorrei ricordare anche due Protocolli d’intesa che come Unicef Italia abbiamo recentemente firmato con il Miur e con la Crui/Conferenza dei rettori delle università italiane».



«Come rettore dell’Ateneo cagliaritano sono molto contenta e soddisfatta di proseguire la collaborazione con Unicef, che portiamo avanti da molti anni e che ora sarà ulteriormente valorizzata dal corso di approfondimento che realizzeremo in collaborazione con Unicef nazionale e sarda. Siamo grati all’Unicef per averci coinvolto e per il fatto che continui a perseguire con determinazione obiettivi di uguaglianza e di sviluppo»¸ ha dichiarato Del Zompo. I Corsi universitari Unicef si pongono l’obiettivo di integrare la formazione degli studenti, coinvolgendoli in una riflessione quanto più aperta e critica sui diversi modelli di sviluppo, sui rapporti tra nord e sud del mondo, sulla cooperazione e sulle nuove emergenze che hanno un impatto significativo sulla vita dei bambini e degli adolescenti in ogni parte del mondo.



Le tematiche affrontate nel Corso universitario multidisciplinare di Educazione ai diritti di Cagliari varieranno dall’educazione allo sviluppo ed ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ai rapporti fra i Paesi del nord e del sud del mondo, all'interculturalità, dalla giustizia sociale, alla disparità di genere, ai problemi ambientali ed economici, dalla soluzione pacifica dei conflitti, alle recenti emergenze, che hanno un impatto sulla vita dei bambini e dei ragazzi. Il Corso si intende come formazione aggiuntiva per gli studenti provenienti da tutti i corsi di laurea triennali, magistrali ed a ciclo unico dell’Ateneo, per migliorare la conoscenza dei diritti delle persone. Per questo, agli studenti che su base volontaria decideranno di partecipare saranno riconosciuti dei Cfu formativi. Per neolaureati, operatori sociali, docenti delle scuole il corso avrà valenza di aggiornamento professionale e per gli allievi degli ultimi anni delle scuole superiori avrà valenza di credito formativo.



