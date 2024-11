S.A. 17:27 Centri estivi: contributi ad Alghero Fino al 4 dicembre sarà possibile presentare domanda per l’ottenimento di un contributo economico a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2024



ALGHERO - Ad Alghero fino al 4 dicembre sarà possibile presentare domanda per l’ottenimento di un contributo economico a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2024. L’avviso pubblico è rivolto ai nuclei familiari con figli minori che hanno sostenuto pagamenti per la frequenza dei centri estivi, dei servizi socio educativi e sportivi territoriali, e dei centri con funzione educativa e ricreativa. «Anche quest’anno l’Amministrazione ha voluto investire importanti risorse, estendendo i contributi a chi ha frequentato i centri estivi ma anche i centri sportivi e ricreativi - afferma l’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris. “L'obiettivo dell’Amministrazione - chiarisce - è quello di allargare la platea dei beneficiari andando a sostenere le famiglie per incentivare la frequentazione della pratica sportiva e della tutela della salute». «Ai finanziamenti provenienti dal Dipartimento Famiglia del Governo si aggiungono risorse del bilancio comunale per raggiungere la cifra complessiva di 70 mila euro, andando così a raddoppiare le risorse stanziate precedentemente. Abbiamo il dovere di dare risposte concrete alle fasce coinvolte dalla misura - aggiunge Maria Grazia Salaris - soprattutto perché crediamo nella valenza educativa e sociale dello sport, uno strumento indispensabile per la formazione dei nostri giovani a cui presteremo sempre la massima attenzione».



Nella foto: l’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris.