Poesie catalane all´Obra Cultural

Mercoledì 16 ottobre si terrà la presentazione del libro di poesie del poeta catalano Emili Bou intitolato "Girem full". Venerdì 18 ottobre la scrittrice catalana Ivone Puig Artigas presenterà il libro di poesie della poetessa catalana Maria Teresa Ferrer



ALGHERO - Continua l’intensa attività culturale dell’Obra Cultural de l‘Alguer: mercoledì 16 ottobre 2019, alle ore 19.00, nella sala della biblioteca catalana in via Arduino n. 44, si terrà la presentazione del libro di poesie del poeta catalano Emili Bou intitolato “Girem full”.



La presentazione sarà a cura di Maria Teresa Ferrer, presidente dell’associazione Obra Cultural Balear di Formentera mentre le letture saranno a carico dello stesso autore e del poeta algherese Antoni Canu.



Venerdì 18 ottobre 2019, alle ore 18.30, sempre nella sala della biblioteca catalana, la scrittrice catalana Ivone Puig Artigas presenterà il libro di poesie della poetessa catalana Maria Teresa Ferrer intitolato “L’espera de letargia” con letture a cura della stessa autrice e del poeta algherese Antoni Canu.



La presenza ad Alghero di Maria Teresa Ferrer, presidente dell’Obra Cultural Balear di Formentera sarà l’occasione per siglare un importante atto di gemellaggio con l’Obra Cultural de l‘Alguer.



Nella foto: il presidente dell'Obra Cultural de l'Alguer, Pino Tilloca