Catalani condannati: il supporto della Consulta civica

ALGHERO - «In merito alla sentenza di condanna, comunicata ieri, 14 ottobre, dal Tribunale Supremo spagnolo, la Consulta cívica per les polítiques lingüístiques del català de l’Alguer da il suo supporto ai responsabili catalani che hanno difeso il diritto all'autodeterminazione, con manifestazioni pacifiche e la votazione finale con il referendum del 1 ottobre 2017». Proseguono gli interventi ad Alghero dopo la sentenza da parte del Tribunal Supremo spagnolo, che ha condannato alcuni indipendentisti catalani



«La condanna tra i nove e i tredici anni è un attacco alla democrazia e nell'Europa attuale non si può stare in silenzio in casi come questi. La Consulta auspica che altre associazioni algheresi, socialmente impegnate, possano stare vicino al popolo catalano in questo momento difficile», concludono da Palazzo Serra.