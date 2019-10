Condividi | Red 23:06 La Corte suprema spagnola ha dichiarato colpevoli i dodici leader indipendentisti catalani arrestati durante la fallita “secessione catalana” dell´ottobre 2017. Per l´ex premier catalano Carles Puigdemont, attualmente in Belgio, un giudice ha emesso un nuovo mandato di arresto internazionale Indipendentisti catalani condannati dalla Corte suprema



ALGHERO – La Corte suprema spagnola ha dichiarato colpevoli i dodici leader indipendentisti catalani arrestati durante la fallita “secessione catalana” dell'ottobre 2017. Tra loro, anche l'ex vicepremier Oriol Junqueras.



I verdetti parlano di pene detentive tra i nove ed i tredici anni, per i reati di appropriazione indebita e di sedizione. Nessuna pena, invece, per il reato di ribellione, il più grave in questo processo, per il quale l'accusa aveva chiesto venticinque anni di carcere.



Per l'ex premier catalano Carles Puigdemont, attualmente in Belgio, un giudice ha emesso un nuovo mandato di arresto internazionale. Anche per lui, ci sono le stesse accuse rivolte agli altri giudicati.



