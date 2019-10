Condividi | Red 9:07 Si è svolta sabato, nella Sala Ginestra dell´Hotel Calabona, la presentazione del nuovo libro di Pietro Sanna e Stefania Salvatore “N1. Metti in moto la tua efficacia. Libretto di uso e manutenzione per essere un numero 1” Ad Alghero, un libro da numero 1



ALGHERO - Si è svolta sabato, nella Sala Ginestra dell'Hotel Calabona, ad Alghero, la presentazione del nuovo libro di Pietro Sanna e Stefania Salvatore “N1. Metti in moto la tua efficacia. Libretto di uso e manutenzione per essere un numero 1”. In una sala gremita come raramente accade in queste occasioni, grazie alla conduzione di Elias Vacca, gli autori hanno esposto l’obiettivo della pubblicazione, in cosa consiste il metodo “N1” e dove questo metodo trova applicazione. Ed ancora, come il marketing può accelerare il processo e perché il marketing è importante per questo metodo. Testimonianze reali ed esaustive hanno confermato l’utilità dell’applicazione del metodo messo a punto dagli autori.



Il manuale può essere rappresentato sinteticamente dai seguenti contenuti e dalle logiche a cui sono collegati i contenuti stessi: l’obiettivo è stimolare il lettore a prendersi carico della propria vita mettendo in evidenza il fatto che per avere qualcosa nel futuro occorre necessariamente effettuare qualche sacrificio e qualche rinuncia oggi. Della serie: “rinunciare a qualcosa oggi di cui potrai godere nel futuro”. Per raggiungere questo importante obiettivo (legato per l’appunto all’auto realizzazione) occorre conoscere ed attivare i fattori del successo (ambizione, volontà, disposizione al rischio, perseveranza, diligenza, fortuna ed atteggiamento mentale positivo).



Ed ancora, una volta attivati i fattori del successo, diventa fondamentale il possesso delle skills principali e necessarie in questo momento storico (intelligenza emotiva, negoziazione, orientamento al servizio e gestione delle persone). Il libro si rivolge a quanti vogliono appropriarsi di uno strumento pratico ed affascinante attraverso l’applicazione di un'idea buona, funzionale ed universale.



