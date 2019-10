Condividi | Red 21:39 Marco Sini è stato ritrovato questa sera nella zona del Santuario algherese. La famiglia non aveva sue notizie dalla scorsa settimana 62enne scomparso: dormiva a Valverde



articolo in aggiornamento ALGHERO - Buone notizie. Marco Sini, il 62enne scomparso [LEGGI] è stato ritrovato questa sera nella zona del Santuario di Valverde.Da giovedì 10 ottobre, non si avevano più sue notizie. Dopo alcuni giorni che i familiari non riuscivano a contattarlo telefonicamente, lunedì 14 la scomparsa era stata denunciata ai Carabinieri.