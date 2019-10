Studenti e insegnanti oltre il Cuore ad Alghero

16/10/2019 Alghero, Ospedale unico e Hotel Marino Il presidio unico che accorpa gli ospedali di Ozieri ed Alghero non funziona. I due ospedali andrebbero scorporati e annessi all’Azienda ospedaliero universitaria. Alghero deve poter contare su un nuovo ospedale, magari coinvolgendo i privati che potrebbero costruirlo in cambio della trasformazione dell’ospedale Marino in un albergo