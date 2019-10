Condividi | Red 9:11 Pagamenti per complessivi 259.030,66euro ai beneficiari delle leggi di settore. L´Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Alghero sta intervenendo per garantire puntualità nei pagamenti, per andare incontro alle esigenze degli utenti e delle famiglie in tempi più stretti possibile Leggi di Settore: pagamenti ad Alghero



ALGHERO - Pagamenti per complessivi 259.030,66euro ai beneficiari delle leggi di settore. L'Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Alghero sta intervenendo per garantire puntualità nei pagamenti, per andare incontro alle esigenze degli utenti e delle famiglie in tempi più stretti possibile.



Negli sportelli del Banco di Sardegna sono disponibili le somme relative alla Legge regionale n.20/97 Adulti (Periodo: luglio, agosto e settembre), con ottantacinque beneficiari per complessivi 58.020,60euro; Lr n.20/97 Mia (luglio, agosto e settembre), 113 beneficiari per 122.976,85euro; Lr n.11/85 (luglio, agosto e settembre), cinquantasei beneficiari per 51.589,34euro (in pagamento da martedì).



