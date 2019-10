Condividi | Mariangela Pala 8:16 Il Partito Sardo D’Azione mesi fa su richiesta da parte dei residenti dei 49 alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Padre Puglisi, aveva segnalato all’amministrazione il forte disagio con cui erano costretti a vivere gli assegnatari «Disagi infiniti in via Puglisi»



PORTO TORRES - Il Partito Sardo D’Azione mesi fa su richiesta da parte dei residenti dei 49 alloggi di edilizia residenziale pubblica di Via Padre Puglisi, aveva segnalato all’amministrazione il forte disagio con cui erano costretti a vivere gli assegnatari, «disagio non solo dovuto al fatto che gli alloggi fossero stati consegnati incompleti ma soprattutto per i lavori sulla viabilità che il Comune aveva promesso avrebbe realizzato entro i 15 giorni dopo la consegna e che invece non ha mai portato a termine».



«E ancora oggi l’assessore incaricato continua a promettere senza mai dare una data definitiva.Si permette invece di dare un termine ultimo per il ripristino dello stato dei luoghi per abusi commessi al fine di rendere meno problematica la vita in una situazione di disagio

da sempre dichiarata», dichiara il segretario Psd'az, Ilaria Faedda.Le condizioni stradali comportano problemi per la nettezza urbana, per la ricezione della posta e in particolare per le persone con gravi

disabilità che occupano gli alloggi, senza contare che con le prossime piogge può diventare una vera e propria trappola.



