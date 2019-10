Condividi | A.B. 14:07 Domani sera, al PalaCorbia, la squadra di mister Fabio Cossu ospiterà il Cagliari futsal, formazione che guida la classifica del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 Arriva la capolista: la Futsal chiama a raccolta i tifosi



ALGHERO - Quarta giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 e la Futsal Alghero torna a giocare in casa. Dopo il brutto ko esterno contro la Mediterranea, la squadra allenata da Fabio Cossu cerca il pronto riscatto contro il Cagliari futsal.



L’appuntamento è per domani, sabato 19 ottobre, alle 20, al PalaCorbia. La società giallorossa si appella ai propri tifosi per cercare di far valere il fattore campo, anche se Trentadue e compagni dovranno vedersela contro una delle formazioni più attrezzate del campionato, non a caso prima in classifica. Mister Cossu attende una prova di orgoglio dei suoi dopo i dieci gol subiti sul campo della Med, una risposta sul piano dell’atteggiamento. Anche perché la salvezza dei Ggiallorossi potrebbe passare soprattutto per le gare casalinghe.



