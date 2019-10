Condividi | A.B. 21:13 Domani, sarà la giornata di solidarietà verso i prigionieri ed il popolo catalano. Non poteva mancare l´iniziativa dell´Audax algherese C5, che alle 16, sul parquet del PalaCorbia di Via Pacinotti, affronterà la Zb Iron Brige Olbia per la seconda giornata del campionato di serie C2 Calcio a 5: l´Audax gioca per la Catalogna



ALGHERO – Domani, sabato 19 ottobre, sarà la giornata di solidarietà verso i prigionieri ed il popolo catalano. Non poteva mancare l'iniziativa dell'Audax algherese C5, che alle 16, sul parquet del PalaCorbia di Via Pacinotti, affronterà la Zb Iron Brige Olbia per la seconda giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5.



Ma domani, non sarà solo un'appuntamento di sport, ma anche di civilità. Prima dell'inizio dell'incontro, infatti, verranno dedicati 5' alla Catalogna, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dell'esponente della Generalitat de Catalunya ad Alghero Gustau Navarro ed i rappresentanti di varie associazioni.



Dall'ottobre 2017, l'Audax «indossa nelle partite la bellissima maglia catalana per rispetto dei fratelli catalani. Siamo forse l'unica squadra al mondo, siamo orgogliosi del legame che ci unisce alla Catalogna e orgogliosi della nostra scelta», dichiara il responsabile Antonio Baldino. Commenti ALGHERO – Domani, sabato 19 ottobre, sarà la giornata di solidarietà verso i prigionieri ed il popolo catalano. Non poteva mancare l'iniziativa dell'Audax algherese C5, che alle 16, sul parquet del PalaCorbia di Via Pacinotti, affronterà la Zb Iron Brige Olbia per la seconda giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5.Ma domani, non sarà solo un'appuntamento di sport, ma anche di civilità. Prima dell'inizio dell'incontro, infatti, verranno dedicati 5' alla Catalogna, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dell'esponente della Generalitat de Catalunya ad Alghero Gustau Navarro ed i rappresentanti di varie associazioni.Dall'ottobre 2017, l'Audax «indossa nelle partite la bellissima maglia catalana per rispetto dei fratelli catalani. Siamo forse l'unica squadra al mondo, siamo orgogliosi del legame che ci unisce alla Catalogna e orgogliosi della nostra scelta», dichiara il responsabile Antonio Baldino.