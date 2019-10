video Condividi | Antonio Burruni 9:08 Per la terza giornata del campionato regionale di serie B femminile, l´imbattuta compagine algherese va a giocare sul parquet dello Spirito Sportivo, formazione cagliaritana che conta anch´essa due vittorie nei primi due turni Basket: Mercede ancora in trasferta



ALGHERO – Seconda sconfitta consecutiva per la Mercede. Oggi (sabato), alle 18, per la terza giornata del campionato regionale di serie B femminile, l'imbattuta compagine algherese va a giocare sul parquet dello Spirito Sportivo, formazione cagliaritana che conta anch'essa due vittorie nei primi due turni.



Dopo il 42-85 rifilato al New basket Ploaghe nell'anticipo della scorsa giornata, la Mercede cerca continuità anche sul difficile parquet di Via degli Stendardi. Il “pozzetto tecnico” algherese ha deciso di convocare Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Tijana Mitreva, Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai e Giada Zinchiri.



