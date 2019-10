Condividi | S.O. 14:32 Partito anche nel comune di Sassari il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Lo strumento permette di misurare con cadenza annuale le principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione Anche a Sassari via al Censimento



SASSARI - Nei giorni scorsi è partito anche a Sassari il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Lo strumento permette di misurare con cadenza annuale le principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.



A differenza del passato, il censimento permanente non coinvolge più tutte le persone nello stesso momento, ma solo un campione. Ogni anno, in Italia, le famiglie chiamate a partecipare sono circa un milione e mezzo. A Sassari, che conta oltre 56mila famiglie, ne saranno intervistate circa 3.500: ciò consentirà una netta riduzione dei costi, ma l’informazione sarà sempre più dettagliata e tempestiva, grazie all'utilizzo di avanzate metodologie statistiche.



Il nuovo Censimento prevede una doppia strategia di campionamento; infatti l'Istat ha estratto, da una parte, una lista di indirizzi e, dall'altra, una lista di famiglie. Nel primo caso, i rilevatori vanno negli indirizzi estratti muniti di tablet e tesserino di riconoscimento per effettuare le interviste a tutte le famiglie che abitualmente lì dimorano. Queste hanno l'obbligo di risposta entro il 13 novembre.



Nel caso le famiglie non siano presenti nelle proprie abitazioni, il rilevatore lascia una locandina e/o una lettera o cartolina con i numeri telefonici di riferimento, affinché si possa fissare un altro appuntamento per l'intervista. Nel secondo caso, le famiglie hanno ricevuto una lettera direttamente dall'Istat, hanno anch'esse l'obbligo di risposta, e devono compilare il questionario via web, entro il 13 dicembre.



In alternativa i cittadini possono anche recarsi all'ufficio comunale di Censimento in via Wagner 2. Le famiglie che all'8 novembre non avranno ancora compilato in forma autonoma il questionario, riceveranno la visita dei rilevatori. Al 16 ottobre hanno già compilato il questionario del censimento poco meno di 300 famiglie per l'indagine areale e 230 famiglie per l'indagine da lista. Per tutte le informazioni, si può contattare il numero verde Istat 800.811.177 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 21. Commenti SASSARI - Nei giorni scorsi è partito anche a Sassari il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Lo strumento permette di misurare con cadenza annuale le principali caratteristiche socio-demografiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.A differenza del passato, il censimento permanente non coinvolge più tutte le persone nello stesso momento, ma solo un campione. Ogni anno, in Italia, le famiglie chiamate a partecipare sono circa un milione e mezzo. A Sassari, che conta oltre 56mila famiglie, ne saranno intervistate circa 3.500: ciò consentirà una netta riduzione dei costi, ma l’informazione sarà sempre più dettagliata e tempestiva, grazie all'utilizzo di avanzate metodologie statistiche.Il nuovo Censimento prevede una doppia strategia di campionamento; infatti l'Istat ha estratto, da una parte, una lista di indirizzi e, dall'altra, una lista di famiglie. Nel primo caso, i rilevatori vanno negli indirizzi estratti muniti di tablet e tesserino di riconoscimento per effettuare le interviste a tutte le famiglie che abitualmente lì dimorano. Queste hanno l'obbligo di risposta entro il 13 novembre.Nel caso le famiglie non siano presenti nelle proprie abitazioni, il rilevatore lascia una locandina e/o una lettera o cartolina con i numeri telefonici di riferimento, affinché si possa fissare un altro appuntamento per l'intervista. Nel secondo caso, le famiglie hanno ricevuto una lettera direttamente dall'Istat, hanno anch'esse l'obbligo di risposta, e devono compilare il questionario via web, entro il 13 dicembre.In alternativa i cittadini possono anche recarsi all'ufficio comunale di Censimento in via Wagner 2. Le famiglie che all'8 novembre non avranno ancora compilato in forma autonoma il questionario, riceveranno la visita dei rilevatori. Al 16 ottobre hanno già compilato il questionario del censimento poco meno di 300 famiglie per l'indagine areale e 230 famiglie per l'indagine da lista. Per tutte le informazioni, si può contattare il numero verde Istat 800.811.177 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 21.