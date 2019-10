Condividi | A.B. 22:04 La compagine algherese ha ceduto per 2-9 contro il Cagliari Futsal nel match disputato sul parquet del PalaCorbia e valido per il campionato regionale di serie C1. Di Carlo Cano ed Alessio Trentadue le reti locali Calcio a 5: Futsal sconfitta a domicilio



ALGHERO - La Futsal Alghero capitola in casa contro un ottimo Cagliari futsal. 2-9 il risultato per i cagliaritani nel match disputato sul parquet del PalaCorbia e valido per il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5.



Partita subito in salita per i giallorossi, che pagano a caro prezzo un errore in fase di costruzione andando sotto. Il pressing alto mette in difficoltà la formazione algherese, che comunque al 7’ trova il pari con Carlo Cano. Al 13’, botta e risposta: Alessio Trentadue insacca su azione d’angolo e porta in vantaggio la Futsal Alghero,ma arriva l'immediata risposta degli ospiti per il 2-2. Poco dopo arriva anche il nuovo vantaggio dei cagliaritani con Fratini (2-3).



In apertura di ripresa, il portiere Agostino Sannino viene espulso per un'uscita fuori dall'area con le mani e Paderi approfitta dell'inferiorità numerica dei giallorossi per spedire il Cagliari futsal sul 2-4. Alessio Becca e Federico Unali hanno due clamorose occasioni per accorciare il risultato, ma sono ancora gli ospiti ad andare in gol due volte, anche se la sesta rete è probabilmente viziata da un fallo. Arriva anche il settimo gol dei cagliaritani. Poi è Becca a farsi espellere per proteste. Quindi il Cagliari Futsal arrotonda fino al 2-9, con l'ultimo gol proprio sulla sirena.