Domani sera, lo scrittore e giornalista sarà nella Hall della Casa dello studente Ersu "A.Fontana" di Sassari, in Via Coppino 4, per incontrare gli studenti e presentare il suo ultimo romanzo, "Nelle mie vene" Flavio Soriga incontra gli studenti



SASSARI – Domani, mercoledì 23 ottobre, alle 18, lo scrittore e giornalista Flavio Soriga sarà nella Hall della Casa dello studente Ersu “A.Fontana” di Sassari, in Via Coppino 4, per incontrare gli studenti e presentare il suo ultimo romanzo, “Nelle mie vene”, edito da Bompiani. Chiacchierano con l'autore Lalla Careddu ed il cantautore Pasquale Posadinu. L'ingresso è aperto a tutti.



Nella foto: Flavio Soriga