Weekend intenso per Cagliari cruise port

CAGLIARI - Fine settimana intenso ed impegnativo quello di Cagliari cruise port, l’azienda che gestisce il terminal crociere di Molo Rinascita nel porto di Cagliari. L’Italian cruise day, forum annuale sull’industria italiana delle crociere che ha avuto luogo venerdì, a Cagliari, ha rappresentato l’occasione per l’arrivo nel capoluogo sardo dei rappresentanti di molte compagnie di crociera e tour operator, alcuni dei quali hanno partecipato all’educational organizzato da Cagliari cruise port sabato e domenica.



Adria Bono e Spyros Almpertis, della compagnia Silversea, con i rappresentanti dei tour operator Medov ed Intercruises e l’agenzia Cemar, hanno preso parte ad un ricco programma di attività e visite, che ha consentito loro non solo di vivere in prima persona l’esperienza di alcune delle possibili escursioni nel sud Sardegna, ma anche di essere consapevoli delle invidiabili caratteristiche infrastrutturali del territorio, che si avvale della presenza a breve distanza l’uno dall’altro di un porto (dotato di banchine in grado di ospitare anche le grandi navi da crociera di ultima generazione) e di un aeroporto (che vanta un cospicuo numero di collegamenti diretti con numerose città europee ed extraeuropee).



Se le passeggiate fra le vie del quartiere Castello, i giri in “apecalessino”, la visita alle Saline Conti Vecchi ed il tour dell’area de “Su Nuraxi” di Barumini e dell'azienda vitivinicola “Cantine Su’entu”, oltre le prelibatezze enogastronomiche del territorio, avranno saputo conquistare gli ospiti e se il lavoro di questi giorni avrà prodotto risultati concreti (in termini di nuove navi da crociera e di un maggior numero di passeggeri in arrivo a Cagliari), si potrà verificare solo tra qualche anno. Resta il fatto che la promozione della destinazione crocieristica sud Sardegna, attuata in stretta ed armonica collaborazione con Enti, Istituzioni e società private locali, è la prova del concreto impegno di Cagliari cruise port per lo sviluppo del mercato crocieristico locale.



