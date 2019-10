video Condividi | Cor 10:14 Bucano la condotta, maxi-perdita



I lavori in corso nel quartiere di Sant´Agostino ad Alghero per la realizzazione della nuova rete del gas urbano si scontrano con una condotta idrica. Il risultato è una maxi-voragine della tubatura dell´acqua proprio all´ngolo con via Giolitti. Migliaia i metri cubi di acqua riversati dalle prime ore della mattina odierna lungo la via Sant´Agostino. Le immagini