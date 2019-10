Condividi | A.S. 11:26 Soliti malfunzionamenti per l´isola ecologica a sud della città. Sportellone bloccato e buste dei rifiuti a terra. Passano i mesi ma i disservizi permangono ad Alghero Ecoisola in tilt in via De Gasperi



ALGHERO - Non si tratta certamente di una novità. Ecco le condizioni dell'ecoisola di via De Gasperi questa mattina (mercoledì). Soliti malfunzionamenti e buste dei rifiuti sparse a terra.



Nonostante le innumerevoli segnalazioni di questi mesi, il disservizio continua a ripetersi con costanza disarmante. Le isole ecologiche dovrebbero essere dotate di sensori collegati con la sede operativa della società che gestisce la nettezza urbana, così da segnalare la percentuale di riempimento dei cassoni presenti all'interno.



Qualcosa però è evidente che non funzioni. Capita spesso, infatti, che le "bocche" dove conferire i rifiuti differenziati risultino bloccate, così come il portellone principale, con le conseguenze facilmente immaginabili.