Prosegue il progetto internazionale all´interno del convegno "Urban diversities and landscapes in (e)motion", organizzato dal Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell´Università degli studi di Sassari nel complesso di Santa Chiara. Venerdì, in programma l´intervento di Valentina Solinas e Dario La Stella di Senza confini di pelle, associazione capofila del progetto, ed una breve performance Ad Alghero il progetto Overlap



ALGHERO - È partito a maggio dall'Asinara per proseguire a Cagliari, negli spazi del Lazzaretto, la scorsa settimana. Sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e dall'Ente Parco dell'Asinara, il progetto Overlap, che indaga la migrazione come fenomeno biologico, prosegue ad Alghero, all'interno del convegno “Urban diversities and landscapes in (e)motion”, organizzato dal Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell'Università degli studi di Sassari nel complesso di Santa Chiara, ad Alghero.



Venerdì 25 ottobre, alle 15, interverranno Dario La Stella e Valentina Solinas, di “Senza confini di pelle”, associazione capofila del progetto, focalizzandosi sull'arte negli spazi urbani e sulla città come laboratorio performativo itinerante. Invece, parlerà della relazione tra performance e migrazione, partendo dall'esempio newyorkese, Tom Walker, storico componente del Living theatre, compagnia statunitense di teatro d'avanguardia che è partner di Overlap.



Alle 17.30, nel cortile del complesso, avrà luogo la performance, che vede protagonisti, oltre a La Stella e Solinas, ideatori del progetto, Walker ed i beneficiari del Progetto Sprar/Siproimi (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) del Comune di Sassari, gestito dal Gruppo umana solidarietà. Accompagnata dalle musiche in scena di Antonio Baldinu, la performance sarà realizzata, nell'occasione, con la collaborazione di Theatre en vol.



