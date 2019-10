Condividi | Cor 23:08 A condurre e animare la sfida sarà l´inedito ed effervescente duo di M.C. (Maestri di Cerimonia) composto da Giovanni Salis e Helel Fiori. Ospite speciale della serata la poetessa Luana Farina Poetry Slam Sardegna ritorna a Sassari



SASSARI - Ritorna a Sassari il Poetry Slam Sardegna, l'originale sfida letteraria tra poeti, scrittori e performers della parola, per infiammare in versi e rime questo primo scorcio di autunno sassarese. Appuntamento venerdì 25 ottobre, nel circolo culturale L'Ultimo Spettacolo di Corso Trinità n.161, dove, dalle 20.30 in poi, andrà in scena la seconda edizione dell'"Ultima Parola Poetry Slam".



A condurre e animare la sfida sarà l'inedito ed effervescente duo di M.C. (Maestri di Cerimonia) composto da Giovanni Salis e Helel Fiori. Ospite speciale della serata la poetessa Luana Farina, già campionessa vincitrice della finale regionale del 2015 a Ozieri, e rappresentante sarda alle Finali Italiane di Poetry Slam di Ancona, che darà un saggio del suo ultimo reading “Azioni in-civili, performance per un'altra società possibile”.



Queste le regole della gara: tre minuti a testa per ogni concorrente, testi scritti di proprio pugno in qualunque lingua, durante la performance non sono ammessi oggetti scenici o accompagnamenti musicali, ed è consigliabile portare due testi (o gruppi di testi) che non superino i tre minuti l’uno. A decidere il nome del vincitore della serata che si qualificherà alla Finale del Poetry Slam Sardegna 2020 sarà una giuria popolare scelta a caso fra il pubblico presente.



Per iscriversi gratuitamente ai 10 (dieci) posti disponibili, scrivere a salisi@tiscali.it oppure presentarsi direttamente presso il locale L'ultimo Spettacolo prima dell'inizio del Poetry Slam. L'ingresso all'evento è libero e gratuito. La sfida letteraria è l'undicesima in programma della nuova stagione 2019/2020 della competizione regionale sarda, una delle più vivaci nell'intero panorama italiano che ormai conta oltre 200 fra poeti e performer; i vincitori di ogni singola tappa parteciperanno alla finale del "Poetry Slam Sardegna" dove si potrà competere per accedere alle finali nazionali L.I.P.S. Lega Italiana Poetry Slam.