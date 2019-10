Condividi | Red 21:07 Questa mattina, l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, dopo una visita alla Sala operativa regionale, che coordina la macchina antincendi, ha effettuato un sopralluogo nella pineta litoranea di Arborea dove, durante la notte, sono divampati alcuni incendi Incendi Arborea e Bosa: «risposta efficace ed immediata»



Nelle foto: l'assessore regionale Gianni Lampis nella Sala Operativa regionale ARBOREA - Questa mattina (mercoledì), l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, dopo una visita alla Sala operativa regionale, che coordina la macchina antincendi, ha effettuato un sopralluogo nella pineta litoranea di Arborea dove, durante la notte, oltre che nel territorio di Bosa [LEGGI] , sono divampati alcuni incendi. Nei due Comuni, sono stati impegnati rispettivamente sessantacinque e settantaquattro uomini, sette e sei autobotti, diciassette e ventinove pick-up di Corpo forestale, Forestas e Vigili del fuoco, oltre a due elicotteri ed altrettanti canadair.«La campagna antincendi estiva è terminata e l’apparato di lotta è stato recentemente diminuito, ma non certo smantellato – ha sottolineato Lampis - Prova ne sia che sono ancora operativi due elicotteri della flotta regionale. La diminuzione dello schieramento, inoltre, era stata dettata anche dalle condizioni meteorologiche, che poi hanno subito una modifica negli ultimi dieci giorni. Comunque, nonostante l’ora notturna di propagazione degli incendi, la risposta è stata efficace ed immediata con uomini e mezzi presenti sul campo».L'esponente della Giunta Solinas si è anche complimentato con il Comune di Arborea per essersi dotato tempestivamente del Piano di Protezione civile che prevede il “rischio incendio di interfaccia”. Piano «essenziale nelle operazioni di evacuazione», ha sottolineato l'assessore Lampis.Nelle foto: l'assessore regionale Gianni Lampis nella Sala Operativa regionale