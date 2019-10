Condividi | A.B. 10:06 In programma lunedì sera, il reading multimediale “Il navigatore solitario si racconta: suoni, parole, immagini dagli oceani del sud”. Durante l´incontro, verrà proiettato il documentario “Progetto sonoro”, con le registrazioni dal vivo del navigatore ed il contributo di Gianfranco Mura e Stefano Guzzetti Gaetano Mura solo a Casa Manno



ALGHERO - In programma lunedì 28 ottobre, alle 18, a Casa Manno, ad Alghero, il reading multimediale “Gaetano Mura solo. Il navigatore solitario si racconta: suoni, parole, immagini dagli oceani del sud”. Durante l'incontro, verrà proiettato il documentario “Progetto sonoro”, con le registrazioni dal vivo del navigatore ed il contributo di Gianfranco Mura (regia) e Stefano Guzzetti (montaggio e sound design)



Presenteranno e modereranno l'incontro Valentina Piredda (Galleria Cult) e Mauro Porcu (direttore di Casa Manno). L'evento è realizzato con il patrocinio della Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero, in collaborazione con Galleria Cult. L'ingresso è ad offerta libera.



Gaetano Mura nasce il 7 luglio 1968 a Cala Gonone, sulla costa orientale della Sardegna, un golfo con 40chilometri di costa senza cemento e con la gran parte delle spiagge raggiungibili solo via terra o con dei trekking impegnativi. In questo paradiso naturale, sboccia fin da bambino il suo forte e profondo amore per il mare: “ruba” ed usa di nascosto la barca del padre, ci dorme la notte ed inizia l'esplorazione del mare.



