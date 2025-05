Cor 17:14 Teatro e racconti popolari all’Alguer Hall Organizzato dall’Istituto Comprensivo 2 – Scuola Secondaria Maria Carta di Alghero e dall’IES L’Estació di Ontinyent, l’evento rientra in un progetto europeo Erasmus+



ALGHERO - Gli studenti delle classi 3F e 3H dell’Istituto Comprensivo 2 – Scuola Secondaria Maria Carta di Alghero organizzano lo spettacolo Avui nuvius, un adattamento teatrale del classico I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. L’evento vedrà anche la partecipazione speciale degli studenti dell’IES L’Estació di Ontinyent (Valencia), accompagnati dalle loro professoresse, che presenteranno la narrazione di bellissimi racconti popolari valenciani "rondalles" della tradizione orale.



Tutti sono invitati a condividere questo pomeriggio di convivialità, cultura e teatro, giovedì 8 maggio alle ore 18 presso l'Alguer Hall nel complesso Lo Quarter. Organizzato dall’Istituto Comprensivo 2 – Scuola Secondaria Maria Carta di Alghero e dall’IES L’Estació di Ontinyent, l’evento rientra in un progetto europeo Erasmus+. Il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero e la Delegazione in Italia della Generalitat de Catalunya sostengono questi scambi culturali tra scuole dei territori di lingua catalana.