Il Corso di Alghero sprofonda: immagini

ALGHERO - Sprofonda la pavimentazione nell'ultimo tratto del Corso di Alghero, così i competenti uffici dell'Amministrazione corrono ai ripari e posizionano una serie di transenne per impedirvi il passaggio. Dalla sera di venerdì, chiusa la circolazione veicolare e parzialmente ridotta quella pedonale sulla Via Carlo Alberto.



Troppo pericoloso il transito in assenza di manutenzione periodica. La pavimentazione cede paurosamente col rischio per mezzi e pedoni. Si tratta proprio del tratto stradale oggetto gli scorsi anni dei lavori di riqualificazione delle condotte fognarie.



Da subito si era intuito che il ripristino presentava alcune vistose imprecisioni, tanto da far temere il peggio senza i dovuti interventi di manutenzione. Un'analoga situazione si può riscontrare anche in altre strade del centro storico algherese (la più eclatante è via Arduino). Non certo una bella immagine per il quartiere storico di Alghero, se si considera che perfino la via del Campanile (via Principe Umberto) è tutt'ora transennata.