Crolla la volta, case evacuate ad Alghero

ALGHERO - Tragedia scampata in una vecchia palazzina del Centro storico di Alghero, proprio di fronte all'ex Orfanotrofio, oggi Palazzo Vescovile e segreteria generale della Diocesi. Durante le ore serali della giornata di lunedì, più probabilmente notturne, la volta su un magazzino al piano terra è improvvisamente collassata.



Solo per una coincidenza nessuno si trovava negli appartamenti al primo piano, e nessun operaio era presente nel magazzino sul livello stradale. Il locale, infatti, sarebbe interessato da qualche tempo da opere di ristrutturazione e riqualificazione. E proprio in riferimento a quegli interventi interni in corso d'opera, alcuni comproprietari dell'immobile avevano in passato avanzato perplessità, segnalandole alle competenti autorità.



Il fatto è avvenuto in Via Principe Umberto. Sul posto, allertati dai diretti interessati ed alcuni residenti della zona comprensibilmente allarmati, sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di via Mazzini che in attesa del dettagliato verbale hanno avviato gli opportuni accertamenti.