Basket: la Mercede cala il tris

ALGHERO - La Mercede cala il tris. Nel match valido per la quarta giornata del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese batte 82-60 il Basket 90 Sassari.



Match mai in discussione sul parquet del PalaCorbia, con le padrone di casa che dopo una partenza in controllo (22-18), hanno allungato il passo, andando al riposo sul +20 (44-24), per poi allun gare nel terzo periodo (60-38). Negli ultimi dieci minuti, coach Francesco De Rosa ha dato fondo alla panchina.



Ben dieci cestiste locali a punti. Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 35punti, ben coadiuvata da Chiara Obinu con 11. Tra le ospiti, in doppia cifra Delogu (con 12punti) ed Augias (con 10).



MERCEDE ALGHERO-BASKET 90 SASSARI 82-60:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 35, Spiga 4, Lubrano, Corbia 6, Zidda 6, Masnata 2, Canu 8, Zinchiri 1, Usai 7, Laconi, Milia 2, Obinu 11. Coach Francesco De Rosa.

BASKET 90 SASSARI: Pinna 2, Pilo 6, Mulas 4, Delogu 12, Augias 10, Usai 4, Cadoni 5, Sanna 6, Arnò 7, Dasara 4. Coach Bellino.

