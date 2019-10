Condividi | Dir 11:18 Sono inquietanti le notizie che rimbalzano da Santo Domingo. Dopo il terribile omicidio del pensionato di Alghero altri due efferati crimini, dei quali uno ai danni di una bambina Bimba stuprata e uccisa a Boca Chica



ALGHERO - Non c'è pace a Boca Chica. Sono inquietanti le notizie che rimbalzano da Santo Domingo. Dopo l' uccisione del pensionato di Alghero,



Assassinio anche per un altro italiano. Si tratta dell'imprenditore Nicola Gerosa, di 57 anni, proprietario di varie attività nella località turistica dominicana. E' stato ucciso a colpi di arma da fuoco la scorsa settimana, a poca distanza dall'omicidio di Testoni.



Ma proprio Boca Chica in questi giorni sale alle cronache perchè è diventata uno dei luoghi più pericolosi del mondo. Così nella spirale di violenza finisce una bambina del posto. Secondo le indiscrezioni della stampa sarebbe stata stuprata e uccisa in un boschetto della cittadina. Autore del delitto il suo vicino di casa che ha confessato il crimine ed ora si ritrova rinchiuso in carcere.